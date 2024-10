I precedenti tra Mantova e Palermo, una sfida che manca da 53 anni

L'ultimo incontro tra i virgiliani e i rosanero risale al 4 aprile 1971. Il Palermo militava in comoda zona salvezza in Serie B , mentre il Mantova si giocava le prime posizioni di un campionato che successivamente terminerà vincendo, concludendo al primo posto. La gara della Favorita termino con un poco emozionante 0-0.

Nel confronto tra Mantova e Palermo , i biancorossi hanno ottenuto più vittorie. Su 10 incontri disputati, i virgiliani hanno vinto 2 volte, che rappresentano il 20% delle sfide totali. Mentre il Palermo , ha conquistato solamente 1 vittoria, pari al 10% della totalità. Il restante 70% delle partite (7 in totale) è terminato in pareggio.

Sono tante le figure che hanno indossato entrambi i colori delle due squadre, a partire dall'attuale allenatore dei virgiliani, Davide Possanzini, che nel Palermo ha sia giocato che allenato, quando era il vice di Roberto De Zerbi. Un altro che ha vestito entrambe le maglie è Roberto Biffi, storico ex capitano dei rosanero che detiene il record di giocatore con più presenze tra i rosa, con i biancorossi però sono poche le presenze, avendo militato solo per la stagione 1986-1987. Tra gli altri ex c'è anche Leonardo Mancuso che in rosanero ha inciso poco.