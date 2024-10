Mantova-Palermo, cosa aspettarsi dalla partita?

L'analisi della gara contro il Mantova, reduce da una sconfitta contro la Sampdoria

⚽️ Mediagol 28 ottobre - 08:30

Mercoledì 30 ottobre andrà in scena Mantova-Palermo, una sfida che i rosanero guidati da Dionisi dovranno cercare di vincere per continuare sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro la Reggiana.

L'ANALISI DEL MANTOVA — Il Mantova, allenato da Davide Possanzini, si presenta come una delle squadre più interessanti per la proposta di gioco del campionato, ma allo stesso modo una delle squadre più difficoltà in termini di risultati. Una squadra caratterizzata da un’impronta offensiva ben definita e basata sul possesso palla. Con una media di possesso pari al 63,9%, i virgiliani sono la squadra che gestisce di più il pallone in tutta la Serie B. La formazione preferita è il 4-2-3-1, che permette al reparto avanzato di sviluppare azioni rapide e ben orchestrate.

Possanzini ha un passato in rosanero sia da giocatore nella stagione 2004-05, che da allenatore, quando era il vice di Roberto De Zerbi nella stagione 2015-16. Il tecncio ha trovato una forte identità sul piano del gioco ma non sono altrettanto buoni gli ultimi risultati rispetto invece all'ottimo inizio di stagione. I padroni di casa proveranno a far male ai rosanero con giocatori dinamici e giovani come il trequartista Wieser e la punta centrale Debenedetti. Spunta anche Leonardo Mancuso nel roster di attaccanti del Mantova, l'ex Palermo nell'ultima partita persa per 1-0 contro la Sampdoria è partito dalla panchina. Debenedetti si inserisce costantemente tra le linee, favorendo un gioco centrale che permette al Mantova di creare superiorità numerica e mantenere il possesso.

Sempre nel reparto offensivo è da sottolineare la presenza dell'ex Venezia e Genoa, Mattia Aramu. Il trequartista, però, quest'anno non sta incidendo come sperato, ed è più volte finito in panchina. Sugli esterni spiccano i nomi di due giovani interessanti come Bragantini sulla destra e Ruocco sulla sinistra.

A centrocampo, la regia è affidata all'esperto Burrai e il giovane Trimboli, che grazie alla loro precisione nei passaggi e alla capacità di intercettare palloni gestiscono i tempi del gioco e proteggono efficacemente la difesa. La coppia si è dimostrata solida, garantendo equilibrio tra le fasi di costruzione e copertura.

In difesa, il centrale Brignani, è affiancato dall'esperto Redolfi, che guida la retroguardia con sicurezza. I terzini, Maggioni a destra e Bani a sinistra, si distinguono sia in fase di spinta che in copertura, mentre tra i pali troviamo l'esperto portiere Festa. La difesa del Mantova ha mostrato più capacità nel sostenere il gioco basato sul possesso che solidità difensiva, sono 17 i gol subiti, risultando tra le squadre peggiori sotto questo aspetto.

L'ANALISI DEL PALERMO — I rosanero arrivano a questa partita dopo un'ottima vittoria in casa contro la Reggiana: la tifoseria si aspetta un'altra vittoria dopo i tre punti conquistati al Barbera. Il test contro il Mantova non sarà dei più semplici, ma gli uomini di Dionisi hanno bisogno di continuità e punti. Questo match potrebbe dare più di una risposta sulla continuità di campionato dei rosanero, dopo un incontro che ha messo in risalto un primo tempo ottimo sul piano del gioco e una partita più difensiva nel secondo.

L'ANALISI DEL MATCH — La partita del "Martelli" potrebbe essere un match con tante occasioni da rete: il Mantova è una squadra che vuole sempre avere il dominio del gioco ma che subisce parecchio in difesa. Mentre il Palermo vanta sicuramente di un parco giocatori nettamente superiore a quello degli avversari oltre ad dimostrato in queste ultime due gare anche una predisposizione in campo molto offensiva nei primi tempi. I rosanero sono obbligati a trovare altri punti per dare la caccia alle concorrenti e trovare continuità, i padroni di casa, però, quasi sicuramente non faranno una gara speculativa.