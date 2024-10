SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Mantova

Chi dal primo minuto contro il Mantova? Scegli la tua formazione titolare in vista della sfida di mercoledì

Il Palermo si prepara ad affrontare un'importante sfida contro il Mantova . La squadra di Dionisi cerca continuità di prestazioni e risultati, ma si troverà davanti una formazione tosta che vuole riimanere imbattuta in casa e in cerca di una vittoria che manca da tre partite.

In porta la scelta appare abbastanza scritta, con il giovane Desplanches che si sta dimostrando ben affidabile fra i pali.

In difesa la scelta appare più ampia: ballottaggio in ogni posto delle retrovie, partendo dal ballottaggio Lund-Ceccaroni al sostituto dell'assente Baniya nel centrodestra rosanero. Anche a destra la scelta tra Pierozzi e Diakitè potrebbe rivelarsi meno scontata del previsto.

A centrocampo, complice anche il turno infrasettimanale, qualcosa potrebbe cambiare: Ranocchia potrebbe riprendersi il posto da titolare invece di Verre, e Vasic scalpita per trovare spazio.

IN ATTACCO

In avanti i rosanero sono orfani di Brunori, che non si è ancora ripreso dall'infortunio accusato settimana scorsa. Sulle fasce tanta concorrenza: Di Francesco e Insigne stanno inanellando ottime prestazioni, ma dietro trovano la concorrenza di Le Douaron acquisto più oneroso della Serie B e Di Mariano, che si è sempre fatto trovare pronto. Attenzione anche ad Appuah, per cui Dionisi ha espresso parole di elogio nelle ultime conferenze stampa.