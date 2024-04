Palermo CFA, Balata: “Centro sportivo plus per club e calcio italiano. City Group…”

Il presidente della Lega serie B, Mauro Balata, non ha potuto presenziare a Torretta nel giorno del battesimo ufficiale del nuovo Centro sportivo del Palermo FC, ma ha voluto inviare un messaggio si apprezzamento per società e proprietà che con la realizzazione di questo gioiello impiantistico ed infrastrutturale garantiscono plus al campionato di pertinenza oltre a stabilità e sostenibilità finanziaria al club rosanero in chiave presente e futura.

"Pur non avendo potuto presenziare per motivi famigliari alla cerimonia, mi impegno prossimamente a tornare in visita al centro sportivo di Torretta che riveste un significato importante per il club, la città, la Serie B e per tutto il calcio italiano - sottolinea Balata -. Va rimarcato un dato straordinario, come cioè il City Football Group insieme alla dirigenza del Palermo sia riuscito in pochissimo tempo, ricordo la posa della prima pietra nell'ottobre del 2022 alla quale partecipai, a fare ciò che in 124 anni di storia del club non era mai stato compiuto: realizzare un centro sportivo all'avanguardia".