Palermo CFA, Marwood: “Fiducia e pazienza, rosa con Manchester City in Champions…”

Brian Marwood, mananging director of global football del CFG presente nel giorno dell'inaugurazione del centro sportivo del Palermo FC a Torretta

Oggi è un momento di grande orgoglio per il Palermo e per la nostra famiglia del City Football Group. Il nuovo Palermo City Football Academy è molto

più di un edificio. È una casa per i nostri giocatori e il nostro staff per farlo crescere e sviluppare al meglio mentre noi della proprietà lavoriamo per portare il Palermo ad alti livelli e iniziare il prossimo capitolo della grande storia del club rosanero". Queste le dichiarazioni di Brian Marwood, capo dell'area