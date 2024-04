Palermo CFA, Schifani: “Centro sportivo all’avanguardia, bravi Mirri e City Group”

Taglio del nastro avvenuto e primo giorno ufficiale di vita per il Palermo CFA, il nuovo centro sportivo del club rosanero targato City Football Group. Un vero e proprio gioiello di impiantistica sportiva costato circa sette milioni di euro alla holding inglese di proprietà araba e realizzato in meno di un paio d'anni. Profili istituzionali del mondo della politica e dello sport hanno presenziato a Torretta nel giorno dell'inaugurazione.

"Una bellissima giornata per lo sport e per Palermo. Da tifoso, ancora prima che da presidente della Regione Sicilia, sono contento che finalmente la squadra di calcio della città abbia una sua casa. Una struttura all'avanguardia, costruita secondo i moderni canoni degli impianti sportivi, che colloca Palermo al livello di altre città europee". Queste le dichiarazioni rilasciate dal p residente della Regione Siciliana, Renato Schifani, tra le figure istituzionali presenti all'inaugurazione del Centro sportivo del Palermo FC a Torretta, comune alle porte del capoluogo siciliano.

"Speriamo - ha proseguito Schifani - che il nuovo impianto possa essere di buon auspicio per un rapido ritorno nell'elitè del calcio italiano. Un obiettivo che Palermo e i suoi tifosi meritano di centrare. Voglio manifestare il mio plauso al presidente Mirri per l'impegno profuso e per il suo amore per la città e la squadra e i complimenti alla nuova proprietà che ha reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto".