Palermo, c’è la conferma di Filippi: adesso si studia per la nuova stagione

Il Palermo ha deciso che punterà nuovamente su mister Giacomo Filippi anche nella prossima stagione, per lui fiducia rinnovata

Il tecnico originario di Partinico guiderà la compagine rosanero anche nella prossima stagione, nessun rinnovo di contratto ma un adeguamento economico che prevede dei bonus in caso di risultati positivi ottenuti. L'allenatore siciliano ha raggiunto l'accordo con il Palermo nella giornata di venerdì, quando si è incontrato con la Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola. Risolta la questione legata al contratto adesso bisognerà intervenire in sede di mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ci sono diversi giocatori che hanno terminato il periodo di prestito quali Fallani, Palazzi, Corrado e Rauti, poi i contratti in scadenza di Martin e Santana. Restano parecchio in dubbio, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', le permanenze di Michele Somma e Roberto Crivello. Il primo è rimasto anche fuori dagli spareggi e ha un contratto più che oneroso, il secondo con Filippi non ha praticamente mai visto il campo. Potrebbero lasciare anche due come Saraniti e Marconi, piacciono Guiebre del Monopoli e Varutti del Modena.