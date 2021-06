Serie C, Girone C prende forma: Palermo, Catania ed uno dei due Messina. Le ultime

Il Girone C di Serie C inizia a delinearsi: tre le siciliane che dovrebbero far parte del campionato

⚽️

"Catania, Messina e altre 13: prende forma il prossimo girone".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sul criterio orizzontale con cui verranno delineati i gironi di Serie C.

L'eliminazione dell'Avellino per mano del Padova ha, di fatto, delineato le squadre che parteciperanno al prossimo campionato. "Tra società che ancora non hanno la certezza della promozione dalla Serie D e situazioni al limite tra centro e sud Italia, oggi sono quindici i club che possono mettersi al lavoro per l'iscrizione con la certezza di far parte del girone C", si legge sul Gds.

In pole position c'è, chiaramente, il Palermo targato Giacomo Filippi. In Sicilia segue il Catania ed uno dei due Messina. E' ancora in corso, infatti, la lotta per conquistare la promozione nel campionato professionistico tra FC ed ACR.

La Basilicata avrà un solo portabandiera, ovvero il Potenza. Tre per la Calabria: Cosenza, Catanzaro e Vibonese. La Campania domina con ben cinque club a rappresentare la rispettiva regione d'appartenenza: Avellino, Juve Stabia, Casertana, Paganese e Turris. Al secondo posto c'è la Puglia che dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza con Bari, Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla.

I verdetti del campionato di Serie D ancora in corso decreteranno le altre cinque squadre che andranno a completare il quadro del Girone C di Serie C.