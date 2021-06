Palermo, Filippi punto fermo: numeri, contratto, intoccabili ed il suo rigore

Trasparenza e sincerità: i gol che Filippi vuole realizzare da coach del Palermo targato Mirri

Il futuro non è in discussione, il contratto del tecnico originario di Partinico sì. L'adeguamento da secondo di Boscaglia ad allenatore della prima squadra rosanero dovrà essere portato a termine dall'amministratore delegato Rinaldo Sagramola. L'incontro tra i due è previsto nei prossimi giorni e, di certo, verranno anche gettate le basi per la next season ormai alle porte.