Ilsi prepara alla trasferta contro il, in programma domani alle ore, nella gara valida per il campionato di. Misterha diramato la lista deiper la sfida.

Sono sei gli indisponibili: Federico Barba, Gabriel Strefezza, Antonio Palumbo, Nahuel Estevez, Andrea Bozzolan e Joronen. Per quanto riguarda Barba, ulteriori accertamenti clinici hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Bozzolan ed Estevez sono invece alle prese con un sovraccarico muscolare.

I convocati

1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.

Difensori:3 Augello, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro, 96 Magnani.

Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 36 Mazzitelli.

Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 30 Bertolino, 99 Gabrielloni.

Indisponibili: Federico Barba, Gabriel Strefezza, Antonio Palumbo, Nahuel Estevez, Andrea Bozzolan e Joronen.