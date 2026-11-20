I convocati dei rosanero per la sfida di domani.
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Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Catanzaro, in programma domani alle ore 17:15, nella gara valida per il campionato di Serie BKT 2026/27. Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 19 calciatori convocati per la sfida.
Sono sei gli indisponibili: Federico Barba, Gabriel Strefezza, Antonio Palumbo, Nahuel Estevez, Andrea Bozzolan e Joronen. Per quanto riguarda Barba, ulteriori accertamenti clinici hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo. Bozzolan ed Estevez sono invece alle prese con un sovraccarico muscolare.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 30 Bertolino, 99 Gabrielloni.
Indisponibili: Federico Barba, Gabriel Strefezza, Antonio Palumbo, Nahuel Estevez, Andrea Bozzolan e Joronen.
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