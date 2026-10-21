I biglietti venduti per la prossima gara casalinga dei rosanero
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Mancano quattro giorni alla gara del Palermo contro la Carrarese che - dopo la vittoria nel big match contro il Mantova - cercherà di raggiungere il quarto successo consecutivo. I rosanero potranno contare su una cornice di pubblico delle grandi occasioni, come in ogni gara da inizio anno. I biglietti venduti al momento sono 28289. Un numero che fa presagire un possibile sold-out: a quattro giorni dalla gara, i tifosi rosanero hanno già risposto presente.
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