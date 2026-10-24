La lista dei convocati di Inzaghi per il match di domani.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro la Carrarese, in programma domani, domenica 25 ottobre, alle ore 15:00, allo stadio Renzo Barbera, nella gara valida per il campionato di Serie BKT 2026/27.
Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la sfida contro la formazione toscana. Non sarà a disposizione Antonio Palumbo, fermato da un sovraccarico muscolare. Torna invece tra i convocati Niccolò Pierozzi, assente nella precedente trasferta di Mantova a causa di un trauma contusivo alla spalla.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
Indisponibile: Antonio Palumbo (sovraccarico muscolare).
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