Ilsi prepara ad affrontare lacon l'obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva e consolidare il primato in classifica. Alla vigilia della sfida del Renzo Barbera,ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione, evitando di sottovalutare un avversario reduce da due successi consecutivi. Come raccontasul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero teme soprattutto un calo di attenzione dopo l'importante vittoria ottenuta sul campo del Mantova.

L'allenatore ha sottolineato i progressi compiuti dalla squadra, ribadendo però la necessità di dare continuità ai risultati: «La squadra è in crescita costante, ma serve una grande risposta in termini di attenzione: non voglio assolutamente vedere passi indietro. Se non vinciamo questa, la vittoria di Mantova conta zero». Un messaggio chiaro, accompagnato dalla consapevolezza che il Palermo, trovandosi in testa alla classifica, sarà chiamato a confermare le proprie qualità in ogni partita.

Inzaghi è convinto che i rosanero abbiano ancora importanti margini di miglioramento e vuole vedere una squadra determinata a raggiungere il proprio obiettivo. «Spero di vedere il solito Palermo. Mi auguro che i miei giocatori si siano stufati di questa categoria e vogliano andare negli stadi che meritano i nostri tifosi», ha dichiarato il tecnico, chiedendo ai suoi calciatori di affrontare ogni impegno con umiltà, personalità e spirito combattivo.

Nonostante la differenza di posizione in classifica, Inzaghi considera la sfida contro la Carrarese particolarmente insidiosa. I toscani attraversano un buon momento di forma e arrivano al Barbera con entusiasmo e fiducia. «È la peggior partita che ci potesse capitare», ha spiegato l'allenatore, aggiungendo: «Sembra tutto scontato e se scendiamo in campo così faremo una brutta fine». Per conquistare i tre punti servirà dunque una prestazione di alto livello, senza concedere nulla agli avversari. Il tecnico ha inoltre confermato l'intenzione di schierare la migliore formazione possibile, pur potendo contare su alternative importanti a partita in corso.

Nel corso delle dichiarazioni, Inzaghi ha fatto anche il punto sulle condizioni degli indisponibili. Bani, reduce da un intervento alla mano, è tornato ad allenarsi con il gruppo utilizzando un tutore protettivo. La sua presenza verrà valutata a ridosso della partita, anche considerando i tre impegni ravvicinati. In caso di assenza del capitano, il tecnico potrà affidarsi a Magnani o Peda, entrambi ritenuti alternative affidabili.

Buone notizie arrivano invece da Pierozzi, completamente recuperato e nuovamente a disposizione. Non ci sarà Palumbo, fermato da un sovraccarico al polpaccio accusato durante l'esultanza per il gol di Hernani contro il Mantova. L'obiettivo dello staff medico è recuperare il trequartista per la gara di mercoledì, senza correre rischi inutili. Ancora indisponibile anche Barba, che continua ad avvertire fastidio e non verrà forzato.

Il messaggio di Inzaghi resta dunque inequivocabile: il Palermo non può permettersi distrazioni. Dopo le vittorie contro Empoli e Mantova, i rosanero sono chiamati a un'altra prova di maturità davanti al proprio pubblico, con la consapevolezza che ogni risultato positivo può rappresentare un passo importante verso l'obiettivo stagionale.

Fonte: Giornale di Sicilia