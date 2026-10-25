Lasi prepara ad affrontare ilallo stadio Renzo Barbera, consapevole delle difficoltà che la attendono contro la capolista. Alla vigilia della sfida, il tecnicoha sottolineato la forza della formazione allenata da, chiedendo ai propri giocatori una prestazione di carattere, intensità e grande determinazione.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l'allenatore dei toscani, che non potrà sedere in panchina a causa di una squalifica, ha riconosciuto il valore dell'avversario: «Senza dubbio il Palermo è una delle squadre, se non la squadra più forte del campionato». Pagliuca ha però invitato i suoi a vivere la partita con entusiasmo, sottolineando come confrontarsi con una formazione di questo livello rappresenti un'occasione importante soprattutto per i numerosi giovani presenti nella rosa gialloblù.

Per provare a mettere in difficoltà i rosanero, la Carrarese dovrà puntare soprattutto sull'atteggiamento e sulla determinazione. «Ci dobbiamo far trovare pronti sotto l'aspetto dell'agonismo e del carattere», ha spiegato il tecnico, evidenziando la necessità di lottare su ogni pallone e affrontare con coraggio i duelli individuali e collettivi.

Pagliuca ha inoltre ribadito che la sua squadra dovrà compensare la maggiore esperienza e qualità del Palermo attraverso l'entusiasmo e la disponibilità al sacrificio. «Alla loro qualità ed esperienza dobbiamo contrapporre l'entusiasmo, il piacere di farsi dare la palla, di andare al contrasto e di reggere i duelli», ha dichiarato, chiedendo ai suoi giocatori di mantenere un atteggiamento umile e competitivo per tutta la durata dell'incontro.

Restano intanto alcune incognite legate alla formazione. La precedente partita contro il Modena ha lasciato qualche problema fisico e il tecnico ha confermato la presenza di alcune defezioni, senza specificare i nomi degli indisponibili.

A causa della squalifica, Pagliuca seguirà la partita dalla tribuna, mentre in panchina sarà presente il match analyst Riccardo Carbone, affiancato dal preparatore dei portieri. La Carrarese proverà dunque a sorprendere la capolista, affidandosi all'organizzazione e allo spirito di sacrificio per affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione.

Fonte: Giornale di Sicilia