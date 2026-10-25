Iltorna aldopo 36 giorni con un obiettivo preciso: conquistare la quarta vittoria consecutiva e consolidare il primato in classifica. La sfida contro lainaugura un ciclo di tre partite in otto giorni che metterà alla prova la condizione fisica, la profondità della rosa e la capacità della squadra didi mantenere alta la concentrazione. Dopo il successo ottenuto a Mantova, i rosanero vogliono proseguire la propria corsa, evitando passi falsi che potrebbero consentire alle inseguitrici di avvicinarsi ulteriormente.

Come racconta il Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero non sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione, nonostante il successivo impegno infrasettimanale contro il Pisa. L'obiettivo è preservare gli equilibri raggiunti nelle ultime settimane, senza rinunciare alla possibilità di gestire le energie attraverso le sostituzioni, spesso decisive in questo avvio di stagione.

Tra i pali dovrebbe essere confermato Perin, mentre in difesa resta da valutare la situazione di Bani. Il capitano, reduce da un intervento chirurgico alla mano, potrebbe comunque scendere in campo utilizzando un tutore protettivo. In caso contrario, Inzaghi avrebbe a disposizione Magnani e Peda. Ceccaroni va verso la conferma al centro della difesa, con Augello sulla fascia sinistra. A destra, invece, Cassandro appare leggermente favorito su Pierozzi, che ha recuperato dal problema alla spalla ed è nuovamente disponibile.

A centrocampo non sono previste particolari rivoluzioni, anche se resta aperta la possibilità di vedere Estevez dal primo minuto al posto di Ranocchia. Una scelta che permetterebbe di concedere un turno di riposo a uno dei giocatori maggiormente utilizzati, anche in vista della trasferta di Pisa. Segre, invece, sembra destinato a mantenere il proprio posto nell'undici iniziale, grazie alle sue qualità in fase di recupero e alla capacità di garantire intensità alla manovra.

La novità principale riguarda il reparto offensivo, dove Palumbo sarà costretto a fermarsi. Il trequartista ha accusato un indurimento al polpaccio durante i festeggiamenti per il gol di Hernani nella partita contro il Mantova e non sarà disponibile per la sfida con la Carrarese. Al suo posto è pronto proprio Hernani, reduce dalla rete del definitivo 2-0 al Martelli e candidato a partire titolare sulla trequarti. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Vavassori e Johnsen, mentre Pohjanpalo guiderà ancora l'attacco rosanero.

Dall'altra parte ci sarà una Carrarese intenzionata a rendere complicata la partita. La formazione allenata da Pagliuca, che non potrà sedere in panchina a causa di una squalifica, dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. In mezzo al campo spazio a Parlanti, Braunoder e Schiavi, mentre la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Rubino e Abiuso. I toscani potrebbero puntare su una fase difensiva attenta, cercando di rallentare il ritmo e sfruttare gli spazi concessi dai rosanero.

Il Palermo dovrà quindi affrontare la gara con pazienza e lucidità, evitando di concedere ripartenze quando gli esterni si spingeranno in avanti. A sostenere la squadra ci sarà ancora una volta il pubblico del Barbera, con una presenza prevista tra i 30 e i 32 mila spettatori.

La vittoria rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella corsa alla promozione e permetterebbe ai rosanero di mantenere le distanze dalle dirette concorrenti, dopo i successi di Mantova e Modena che hanno accorciato momentaneamente la classifica. Inzaghi cerca inoltre di sfatare un tabù: conquistare quattro vittorie consecutive, traguardo che il Palermo non è ancora riuscito a raggiungere. Prima di pensare al Pisa e ai successivi impegni, però, servirà superare l'ostacolo Carrarese e confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane.

Fonte: Giornale di Sicilia