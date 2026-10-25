Ilsi prepara ad affrontare laper la quinta volta nella storia recente delle due formazioni. Un confronto nato soltanto nel dicembre 2024, quando i toscani erano tornati in Serie B dopo ben 76 anni di assenza. Come racconta il Giornale di Sicilia, il bilancio dei quattro precedenti è in perfetto equilibrio: due vittorie rosanero, un pareggio e un successo della formazione apuana.

Il primo incrocio risale al dicembre 2024, quando il Palermo uscì sconfitto per 1-0 dallo Stadio dei Marmi. A decidere la partita fu Stiven Shpendi, abile a sfruttare un errore difensivo che coinvolse Gomes e Desplanches. La gara di ritorno, inizialmente in programma il 21 aprile 2025, venne rinviata al 13 maggio a causa della morte di Papa Francesco, che aveva portato alla sospensione delle competizioni calcistiche italiane.

Al Renzo Barbera terminò 1-1, con le reti di Shpendi e Le Douaron. Un pareggio accolto dai fischi del pubblico rosanero nei confronti dell'allora allenatore Alessio Dionisi, in una fase particolarmente complicata della stagione. Quel risultato fece scivolare il Palermo all'ottavo posto in classifica, prima dell'eliminazione al primo turno dei playoff contro la Juve Stabia.

La situazione cambiò radicalmente nella stagione successiva, con Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. Nel novembre 2025, il Palermo travolse la Carrarese con un netto 5-0 al Barbera, regalando ai propri tifosi una delle prestazioni offensive più convincenti dell'annata. Ad aprire le marcature fu Segre, seguito da Palumbo, autore del suo primo gol con la maglia rosanero. Nella ripresa, invece, salì in cattedra Pohjanpalo, protagonista assoluto con una tripletta.

Anche la gara di ritorno, disputata nel marzo 2026 allo Stadio dei Marmi, sorrise al Palermo. A decidere l'incontro fu ancora Pohjanpalo, con una rete realizzata a metà del primo tempo. La Carrarese costruì diverse occasioni per raggiungere il pareggio, ma i rosanero riuscirono a difendere il vantaggio e conquistare tre punti preziosi.

Nei quattro precedenti, sulla panchina della Carrarese sedeva sempre Antonio Calabro, trasferitosi in estate al Padova. La guida tecnica dei toscani è successivamente passata prima a Gabriele Cioffi e poi a Guido Pagliuca, attuale allenatore degli apuani.

Adesso le due squadre si ritrovano al Barbera per il quinto confronto, con obiettivi di classifica differenti. Il Palermo vuole proseguire la propria corsa in vetta, mentre la Carrarese proverà a interrompere la serie di successi rosanero negli scontri diretti. Per la formazione di Inzaghi sarà anche l'occasione di confermare la superiorità mostrata nelle ultime due sfide, nelle quali ha realizzato sei reti senza subirne alcuna.