Palermo-Brescia, Corini con Brunori: gol Matteo per i playoff. Scelte in difesa…

Corini ritrova il bomber Brunori e può lanciare l'assalto al suo Brescia per provare a centrare l'obiettivo playoff. Il Palermo ci crede, la squadra rosanero è padrona del suo destino e con una vittoria nell'ultima gara della regular season al Barbera blinderebbe almeno l'ottavo posto in graduatoria, garantendosi la partecipazione agli spareggi promozione ed alimentando il sogno del salto di categoria. Feroci le motivazioni del Brescia di Gastaldello, che vuole assolutamente punti per restare aggrappato alla Serie B, almeno attraverso la chance di disputare i playout. Una sconfitta contro il Palermo ed una contemporanea vittoria del Perugia al Curi contro il retrocesso Benevento spalancherebbero alle Rondinelle uno scenario nefasto, ovvero gli inferi della Lega Pro senza possibilità di appello. Dal canto suo, il Palermo vuole rendere brillante una stagione in linea con gli obiettivi iniziali, tagliando un traguardo che va oltre la semplice permanenza in categoria e facendo un meritatissimo regalo ai tifosi che riempiranno di passione ed entusiasmo il Barbera. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Corini possa gestire problemi di abbondanza, al netto dei lungodegenti, in vista della gara contro la compagine lombarda. Tutti a disposizione o quasi, compresi Stulac e Saric reduci da infortuni di diversa natura ed entità, tornati a lavorare con il gruppo. Autonomia atletica ridotta e condizione non certo ideale per lo sloveno e l'ex Ascoli, che magari potrebbero tornare più che utili al tecnico in caso di qualificazione ai playoff. Pigliacelli difenderà la porta rosanero come di consueto, in difesa sarà con ogni probabilità Bettella, autore di una buona porzione di gara a Cagliari dopo l'espulsione di Marconi, a sostituire proprio il numero 15 rosa che salterà la sfida di venerdì prossimo per squalifica. Mateju e Nedelcearu completeranno il terzetto difensivo, pochi dubbi in zona nevralgica dove agiranno Gomes, Verre e Segre. Buttaro e Sala padroni delle rispettive corsie, Tutino favorito su Soleri per supportare Brunori nel reparto avanzato. Servono equilibrio, lucidità e personalità, concentrazione e cura dei dettagli. Il Palermo non dovrà sbagliare nulla per conquistare l'intera posta in palio e coronare il sogno della qualificazione ai playoff di Serie B.