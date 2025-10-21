Palermo, Bovo a RGS: “Rossi è stato il mio maestro”

Le parole dell'ex difensore dei rosanero a RGS

⚽️ 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 07:46)

Un passato da pilastro della difesa rosanero, oggi punto di riferimento per i giovani: Cesare Bovo, ex numero 5 del Palermo, ha raccontato il suo presente da allenatore dell’Under 17 nazionale ai microfoni di Sveglia Palermo – Alé Sicilia su RGS, intervistato da Davide Cammarata e Giulia Fazio.

L’ex difensore ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della crescita mentale: per lui, far capire ai ragazzi il valore del “noi” rispetto all’individualismo è la chiave per arrivare in alto. "Essere una squadra vuol dire essere una famiglia", ha detto, evidenziando come il cambiamento di mentalità sia essenziale per avvicinarsi al calcio professionistico.

Bovo ha anche elogiato il lavoro del City Football Group, citando i progressi nella struttura del club, come la costruzione del nuovo centro sportivo, un’opportunità che la sua generazione non aveva. Un segno tangibile della crescita del progetto rosanero.

Cresciuto nel vivaio della Roma, dove ha militato dai 9 ai 20 anni, ha ricordato con gratitudine alcuni dei suoi formatori, come Bencivenga, e le esperienze formative in prima squadra negli anni dello scudetto.

Il suo debutto in Serie A porta la firma di Delio Rossi, che lo lanciò a Lecce: "È stato il primo a credere in me", ha raccontato, definendolo il suo vero maestro, capace di trasmettergli concetti fondamentali poi ritrovati nel corso della carriera.

Durante il suo percorso ha avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con grandi giocatori come Stovini a Lecce, Chivu e Aldair alla Roma. A Palermo, invece, è stato lui stesso guida per un giovane Simon Kjaer, allora acerbo ma già dotato di un fisico impressionante. Bovo è convinto di aver contribuito alla crescita del difensore danese, oggi affermato a livello internazionale.

Un'intervista che mette in luce non solo il passato da calciatore, ma soprattutto la passione con cui Bovo si dedica oggi alla formazione dei talenti del futuro rosanero.