Palermo, Boscaglia recupera Floriano e Corrado: contro il Francavilla occhio ai cartellini, rischio squalifica per tre

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro la Virtus Francavilla di domenica alle ore 12.30.

I rosanero hanno ricominciato la preparazione nella giornata di martedì dopo che lunedì era stata pianificata una seduta facoltativa alla quale ha partecipato una parte della squadra. In vista del match contro i pugliesi mister Roberto Boscaglia nutre la speranza di poter recuperare Roberto Floriano che si era fermato a causa di un affaticamento muscolare, rientro vicino anche per Corrado che era stato parzialmente reinserito in gruppo prima della Cavese. Gli unici assenti certi, si legge sull’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, saranno chiaramente Alberto Almici e Ivan Marconi che stanno lavorando con i fisioterapisti. L’ex centrale difensivo del Monza, fermatosi contro il Bari, potrebbe rientrare nella sfida contro il Teramo che aprirà il girone di ritorno. Intanto il Palermo dovrà fare attenzione ai cartellini gialli, ci sono infatti tre rosanero in diffida e di conseguenza a rischio squalifica: Lucca, Palazzi e Rauti.

