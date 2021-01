Palermo-Virtus Francavilla, sfida tra “cattivi”: cartellini protagonisti, pugliesi e rosanero al comando

Domenica alle ore 12,30 il Palermo affronterà al “Renzo Barbera” la Virtus Francavilla.

Palermo, Palazzi si prende le chiavi del centrocampo: l’ex Monza convince Boscaglia, contro il Francavilla ci sarà lui dal 1′

I rosanero pronti a bissare la vittoria ottenuta in casa della Cavese, partita in ogni caso da non sottovalutare contro una squadra tosta che non molla un centimetro. Il match contro i pugliesi apre una speciale classifica in cui le due squadre hanno praticamente un particolare primato: più di 100 ammonizioni sommando i cartellini ricevuti da entrambe. Se il Palermo finora si è visto sventolare il giallo per ben 51 volte, al Francavilla è addirittura accaduto in ben 58 occasioni, quasi 3,5 ammonizioni a partita con i rosanero che invece hanno una media di 3 gialli per gara.

In questa graduatoria a dir poco particolare, si legge nell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, i pugliesi restano in testa se si contano anche le espulsioni con i rosanero però che inseguono da vicino. La Virtus ha subito due espulsioni (una diretta e una per doppia ammonizione), il Palermo ne ha rimediate addirittura tre (Broh e Crivello a Catanzaro, Marconi contro la Casertana). C’è però una squadra che ha fatto meglio in tal senso, parliamo proprio della Casertana che ha collezionato sette cartellini rossi. Per quanto concerne i singoli, comanda con nove gialli Delvino (Virtus Francavilla) seguito da Zenuni con 8 (Virtus Francavilla) e Moses Odjer anch’egli con 8.