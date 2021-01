Palermo, Palazzi si prende le chiavi del centrocampo: l’ex Monza convince Boscaglia, contro il Francavilla ci sarà lui dal 1′

Andrea Palazzi vuole prendersi le chiavi del centrocampo del Palermo.

Il centrocampista rosanero nell’ultima uscita in casa della Cavese è risultato decisivo fornendo l’assist vincente a Nicola Rauti che è stato bravi a depositare con un colpo di testa in torsione. Mister Roberto Boscaglia, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, qualche settimana fa aveva affermato di non aver un regista puro in rosa e invece Palazzi ha dimostrato di poter rendere al meglio proprio in quella zona del campo. Un ruolo che dovrebbe essere di Malaury Martin, il francese però nelle ultime otto gare è partito sempre dalla panchina eccezion fatta per la sfida di Cava de’ Tirreni dove le pessime condizioni del campo lo hanno penalizzato. Il cambio del modulo da parte del tecnico rosanero ha giovato in modo concreto, dalla trasferta maledetta di Foggia il Palermo è infatti imbattuto.

In queste settimane ha preso vita un ballottaggio tra i due che nella scorsa uscita ha premiato l’ex regista del Monaco. L’ex Monza, invece, è il candidato numero 1 per una maglia da titolare nella sfida di domenica contro la Virtus Francavilla. Nelle sue precedenti esperienze ha giocato sia da mezzala (Monza e Pescara) che da regista (Pro Vercelli) dove si alternava spesso con Alessandro Budel.