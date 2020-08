Palermo, Boscaglia e l’Entella più lontani: la dirigenza ligure piomba su Fabio Caserta

La Virtus Entella e Roberto Boscaglia sembrano essere sempre più lontani.

Il club di Chiavari nella stagione appena conclusasi ha ottenuto una fondamentale salvezza che gli permetterà di disputare il campionato cadetto anche il prossimo anno. Il forte pressing del Palermo sull’allenatore siciliano (le prossime ore potrebbero essere decisive), avrebbe portato i liguri a testare il terreno per quanto riguarda un ipotetico successore. Nella lista della dirigenza dell’Entella, come rivelato da gianlucadimarzio.com, in pole ci sarebbe Fabio Caserta che qualche giorno fa è stato esonerato dalla Juve Stabia. Il tecnico calabrese è però insidiato da due profili altrettanto d’esperienza quali Bruno Tedino e Dario Marcolin.

