Calciomercato Palermo, occhio agli svincolati: Polidori e Panizzi nel mirino. Peretti e Langella…

Occhi puntati in casa Siena.

Il Palermo, che continua a setacciare il mercato con l’obiettivo di completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico, avrebbe messo nel mirino due calciatori svincolati dopo la mancata iscrizione della Robur Siena in Serie C. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, il club di viale del Fante sarebbe sulle tracce di Alessandro Polidori, l’attaccante classe 1992, e di Erik Panizzi, terzino sinistro classe 1994, che piace anche al Gubbio.

Ma non solo; l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini sono al lavoro per riportare in Sicilia gli under che maggiormente si sono distinti nel corso della scorsa stagione. Stiamo parlando di Manuel Peretti e Christian Langella. Per entrambi, che hanno firmato un contratto da professionisti con i rispettivi club di appartenenza (Hellas Verona e Pisa), non è escluso un ritorno. Tuttavia, alla luce delle nuove regole (il Palermo potrà tesserare un massimo di 22 giocatori più un classe 2000), al momento i calciatori da poter ingaggiare sono ancora dodici. Ma se tutti i cinque under nel mirino del club dovessero vestire ancora una volta la maglia rosanero, le caselle da riempire resterebbero sette.

Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: lo svincolato Polidori il nome nuovo. E gli under…