Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: lo svincolato Polidori il nome nuovo. E gli under…

Un nuovo nome per l’attacco del futuro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, il Palermo avrebbe messo nel mirino Alessandro Polidori. L’attaccante classe 1992, a seguito della mancata iscrizione al campionato di Serie C da parte della Robur Siena, è attualmente svincolato e piace anche ad altre società di Lega Pro. “Una volta scoccato il termine ultimo per le iscrizioni in Serie C, le prime occasioni sul mercato degli svincolati iniziano a venire fuori”, si legge.

Un nome che si aggiunge ad una lunga lista di giocatori accostati al club di viale del Fante nelle ultime settimane: da Comi e Saraniti, passando per Brighenti e Corazza. Per quanto riguarda la pista Caturano, il nodo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio percepito attualmente dall’attaccante alla Virtus Entella.

Ma non solo; la dirigenza rosanero starebbe continuando a lavorare per il ritorno degli “under” in Sicilia. Proseguono i contatti, dunque, tra il Palermo ed il Lecce per Felici, il Pisa per Langella, l’Atalanta per Kraja, l’Hellas Verona per Peretti e la Spal per Fallani. Seguiranno aggiornamenti…