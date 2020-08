Palermo, rebus allenatore: Boscaglia è più vicino, la Virtus Entella e la questione buonuscita…

“Roberto Boscaglia e il Palermo: tutto in quarantotto ore”.

Apre così l’edizione odierna de ‘Il Secolo XIX’. Il tecnico originario di Gela, legato attualmente alla Virtus Entella da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021, “è sempre più vicino alla panchina dei rosanero”, si legge. Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. infatti, sembrano aver risolto i due problemi principali che hanno tenuto in stallo la trattativa e che riguardano la durata del contratto e l’aspetto economico. “Le schermaglie, il gioco delle parti sono andati avanti un bel po’, fino a quando il Palermo ha allentato la presa, convincendosi a smuoversi dal diktat che s’era imposto nella fase di ricostruzione”. Il Palermo, dunque, sembra disposto a fare un’eccezione per Boscaglia, fin da subito il profilo in assoluto in cima alle gerarchie del club di viale del Fante (LEGGI QUI I DETTAGLI).

Pertanto, con ogni probabilità, una volta risolto il contratto che lo lega al club ligure, il coach ex Trapani firmerà un biennale. A tal proposito, “il club di via Gastaldi è disposto a fare la sua parte e non vuole certamente mettere i bastoni tra le ruote a Boscaglia”, scrive il noto quotidiano. Resta da quantificare l’entità della buonuscita, con l’Entella che “vuole che sia congrua alla situazione e che non vada a pesare troppo sul bilancio”. Una situazione in continua evoluzione.

Seguiranno aggiornamenti…