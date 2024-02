Palermo, Beppe Accardi: “Rosa ok per la A! Tutti contro Corini, CFG ha avuto forza”

Il Palermo mostra i muscoli e lancia un messaggio inequivocabile al campionato di Serie B. Nella corsa alla promozione diretta in Serie A c'è anche la compagine di Corini. Circostanza difficilmente pronosticabile circa due mesi fa, quando la formazione rosanero arrancava non riuscendo a trovare continuità di prestazioni e risultati che potessero proiettarla nel gotha della classifica del campionato cadetto. Eppure, tra lo scetticismo e la perplessità generale, Corini ed i suoi calciatori hanno continuato a crederci e lavorare duro, per correggere le criticità e trovare spirito, forza e slancio per mettere a frutto la cifra tecnica e la profondità di una rosa obiettivamente tra le migliori della categoria, ma che non riusciva ad esprimere sul rettangolo verde il suo notevole potenziale. Compattezza, unità di intenti ed una sessione invernale di mercato eccellente, che ha colmato in gran parte i difetti strutturali ed alzato notevolmente il livello di qualità e varietà di opzioni in seno al roster di elementi a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella in ogni zona del campo. Oggi, al culmine di un'esaltante rincorsa, la classifica dice che il Palermo è terzo ad un solo punto dal secondo posto che vale la promozione diretta in massima serie, attualmente occupato dalla Cremonese prossimo avversario di Brunori e compagni. Cinque vittorie di fila al Barbera, tredici punti nelle ultime cinque gare, ben venticinque gol segnati nelle ultime dieci giornate. Una parabola ascendente che ha riacceso l'entusiasmo del popolo rosanero e che fa del Palermo la squadra attualmente più in forma del campionato cadetto. Sulle rinnovate chances al vertice della compagine siciliana, l'agente Fifa Beppe Accardi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW.