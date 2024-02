Gds: “Palermo, sprint per la A! Bravi Corini e Rinaudo, piazza voleva esonero…”

Tutte ai blocchi di partenza, alla pari o quasi, in vista dello sprint finale. L'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia fotografa la lotta al vertice nell'attuale campionato di Serie B. Una contesa nella quale il Palermo di Corini è stato molto bravo a rientrare, trovando progressivamente compattezza, intensità e continuità che erano venute meno nella fase centrale del girone d'andata. Dopo il ko contro il Cittadella tutto pareva oggettivamente compromesso, ma la graduale e paziente arrampicata della compagine rosanero, culminata nell'esaltante vittoria nel big match contro il Como, ha riaperto i giochi in ottica promozione diretta. Il Palermo è adesso al terzo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla Cremonese, è può legittimamente sentirsi parte del ristretto novero delle formazioni che proveranno a centrare il salto di categoria magari senza passare dalla lotteria dei playoff. La strada è ancora lunga ed impervia, nulla è stato fatto di sostanziale o definitivo, ma potersi giocare la Serie A allo sprint, partendo alla pari con le dirette rivali, è già un ottimo risultato. Ottimo lo score di Brunori e compagni negli scontri diretti, il Palermo ha mostrato di non soffrire affatto le big di questo torneo, la promozione diretta dista solo un punto, questi sono elementi che conferiscono fiducia e speranza ai tifosi. Una menzione significativa di merito in questo cambio di marcia va a Corini, che quando tutta la piazza ne chiedeva l'esonero si è tappato le orecchie ed ha continuato a lavorare a testa bassa. Molto bravo anche Leandro Rinaudo, capace di potenziare l'organico con i giocatori giusti in questa sessione invernale di calciomercato. Ranocchia, era a detta di molti l'ennesimo innesto di un reparto nevralgico affollato e completo, il campo ha detto che era proprio il tassello mancante per compiere un definitivo salto di qualità. Diakité non avrà la stessa tecnica individuale dell''ex Juventus, ma in fase difensiva è davvero tanta roba. Tratti caratterizzanti che possono risultare decisivi e vincenti una condizione fisica accettabile e lo spirito di sacrificio mostrato da tutta la squadra.