I convocati del tecnico dei rosanero per la sfida odierna.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro il Benevento, in programma oggi alle ore 19:30, allo stadio Renzo Barbera. Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:7 Strefezza, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 30 Bertolino, 99 Gabrielloni.
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