Il capitano del Palermo, Mattia Bani, è intervenuto a il Giornale di Sicilia:

Lei è arrivato l’anno scorso, ma il City Football Group è qui dal 2022. La società sta crescendo velocemente: cosa ha visto in questo periodo, al di là dell’aspetto sportivo?

«Penso sia abbastanza alla luce del sole quello che tutto il gruppo vuol fare e la voglia di far diventare qualcosa di importante questa piazza. Anche il discorso dello stadio sarà qualcosa di fondamentale. Ci sono tanti step, la proprietà è pronta a farli tutti, la piazza pure, ma vanno comunque fatti a scalini e non tutti di fila. Io vedo un grandissimo futuro roseo, anzi rosa, per il Palermo. Sono convinto che sarà un binomio vincente».

In questo inizio di campionato il Barbera è quasi sempre sold out…

«Si vede veramente l’attaccamento che questa gente ha nei nostri confronti, come lo è stato l’anno scorso. Il pubblico fa la differenza in un momento di difficoltà, ti riesce a tirar fuori quel qualcosa in più e non farti scoraggiare. In questo sono sempre stati ineccepibili, li ringrazio e li ringraziamo perché sappiamo quanto è importante per loro il Palermo. Mi auguro che continuino a sostenerci, non solo nelle vittorie, ma come hanno sempre fatto anche nei momenti difficili».

Nello spogliatoio si parla della Serie A?

«Non ci si pensa troppo, perché siamo giocatori tanti esperti, con tanta esperienza anche in altre piazze, abituati magari anche a ricevere una sorta di pressione che è normale per una piazza come Palermo. Sappiamo bene per che cosa giochiamo, non c’è bisogno che ce lo ricordiamo. Penso, però, veramente che dobbiamo vedere di partita in partita. Adesso c’è l’Empoli, dobbiamo essere bravi a portare a casa tre punti facendo una prestazione convincente. Dopo penseremo al Mantova. Facendo uno step alla volta, sono convinto che arriveremo al nostro obiettivo».