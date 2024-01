Palermo, agente Pigliacelli: “Mirko top nel ruolo in B, vuole la A con i rosa…”

“La stagione di Pigliacelli? Mirko rappresenta una vera certezza per il Palermo ed è uno dei migliori portieri della Serie B per rendimento e regolarità; spero e gli auguro che possa raggiungere, quanto prima, il suo obiettivo, ossia quello di andare in Serie A con il Palermo, al quale è fortemente legato ed a cui tiene tantissimo”.La Sampdoria e lo Spezia sono, per il momento, tra le più grandi delusioni di questo campionato di Serie B; se potevamo aspettarci il campionato della ripartenza o, più difficile del previsto, da parte della Samp, per via delle note vicende societarie ed economiche che ne hanno fortemente limitato il mercato in entrata, sia in estate che adesso a gennaio, lo Spezia è caduto nell’anno orribile con tutte le scorie del post retrocessione, dove tutto gira al contrario e la squadra non riesce a trovare il classico bandolo della matassa; la situazione è molto pericolosa e preoccupante, perché quando costruisci una squadra per tornare in Serie A e ti trovi a lottare per non retrocedere, se non hai gli elementi e la mentalità giusti per farli, ti ritrovi nei guai, senza nemmeno accorgertene e, gli esempi negativi dello scorso anno della Spal, del Benevento e del Perugia, rischiano di poter essere ripetuti".