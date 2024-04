Palermo, agente Gomes: “Claudio ok in rosa, ma senza Serie A valutiamo altre offerte”

Tra presente e futuro. Il campionato di Serie B 2023-2024 si accinge a scrivere gli ultimi capitoli della regular season. Dopo le canoniche trentotto giornate disputate si conosceranno le due compagine direttamente promosse in Serie A, le formazioni retrocesse in Lega Pro, le squadre partecipanti a playoff e playout. Appendice di stagione che può ancora regalare gioie o bocconi amari, con diverse società che non conoscono ancora con certezza la categoria di pertinenza nella prossima stagione calcistica. Il Palermo, reduce dal cambio di guida tecnica con Mignani subentrato ad Eugenio Corini da tre giornate, è attualmente seto e punta almeno a blindare l'attuale posizione per giocare in condizioni di vantaggio e tra le mura amiche il preliminare del playoff promozione. Tra i punti di forza ed elementi imprescindibili per la formazione rosanero c'è certamente il centrocampista francese Ckaudio Gomes, dinamico e prezioso equilibratore in zona nevralgica. Sul rendimento prsente e le prospettive in ottica futura del duttile centrocampista si è espresso l'agente del calciatore, Rochild Dzabana, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.

“Claudio inizialmente - spiega il procuratore - non conosceva il calcio italiano, si è ambientato e sta facendo bene. Corini lo ha aiutato a sviluppare le sue qualità. Tocca molti palloni, è sempre nel vivo del gioco. Anche con il nuovo tecnico è a disposizione e sta dimostrando come sempre di essere un professionista. Può giocare in ogni posizione del centrocampo. Abbiamo rinnovato con il Palermo l’anno scorso. È molto contento. Il Palermo oggi è la soluzione migliore per Claudio, sarebbe fantastico andare in Serie A con i rosanero. Ma se la squadra non dovesse ottenere la promozione potremmo considerare l’idea di approdare altrove. Ci sono già alcuni club importanti in Europa che hanno chiesto informazioni. Consideriamo Palermo la soluzione migliore, ma senza la A valuteremmo l’opportunità di andare altrove: o nella massima serie italiana oppure in altri club in Europa”.