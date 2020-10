Palermo, adesso sono dieci i tesserati positivi al Covid-19: segui gli aggiornamenti

Questa mattina la notizia.

In seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra, il Palermo ha comunicato che la gara contro la Turris, originariamente in programma mercoledì 21 ottobre allo Stadio “Renzo Barbera” alle ore 15, è stata posticipata alle ore 18.30, in attesa degli esiti del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina.

I tesserati coinvolti sarebbero al momento dieci, tra questi anche il tecnico Roberto Boscaglia. I calciatori positivi emersi nella notte erano quattro: tre difensori e un attaccante. E due sarebbero sintomatici. Si attende adesso la comunicazione ufficiale da parte della società e la decisione definitiva in merito alla disputa della partita contro la Turris. Secondo il regolamento ufficializzato dalla Lega Pro lo scorso 6 ottobre, il Palermo potrà scendere in campo se avrà a disposizione almeno tredici giocatori, compreso un portiere.

Palermo-Turris a rischio rinvio per Coronavirus? Ecco cosa dice il regolamento della Lega Pro

Intanto, nella giornata di ieri il club di viale del Fante aveva scelto di sospendere tutte le attività delle squadre del proprio settore giovanile (Primavera, Allievi under 17, Giovanissimi under 15, Giovanissimi under 14) a causa dell’esito positivo al tampone di uno degli allievi della squadra under 17. Le attività sportive riprenderanno martedì 27, ma l’accesso sarà consentito solo agli atleti che presenteranno esito negativo a tampone nasofaringeo effettuato tra venerdì 23 e lunedì 26 ottobre. Le altre squadre del settore giovanile non interessate al provvedimento proseguono normalmente con le proprie attività.

Seguiranno aggiornamenti…