Filippo Inzaghi è intervenuto nel post partita di Palermo-Padova, commentando la vittoria per 2-1 ottenuta in rimonta dai rosanero e il record di 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate di Serie B.

Che peso specifico ha questa vittoria?

"Penso sia importante. Diamo continuità ai nostri risultati e alla nostra striscia in casa, che è qualcosa di eccezionale. La partita è stata dura, non siamo partiti come al solito, ma la squadra è stata brava a riprenderla e a vincerla. Penso sia stata una grande prova di forza, anche meritata alla fine. Di questo sono molto contento."

13 punti nelle prime cinque di B: il Palermo non aveva mai iniziato così bene in Serie B.

"Questo ci fa piacere. Sono stato abituato al fatto che i record, quando si raggiungono, siano qualcosa di speciale. Se non l'aveva mai fatto nessuno, è la storia del Palermo. Siamo contenti di averlo fatto, ma non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo andare avanti, dare continuità ai nostri risultati e migliorare. Però la strada, penso, sia quella giusta."

Vavassori è stato ancora protagonista.

"Il protagonista va da solo, ma sono tanti i ragazzi che hanno dato il proprio contributo oggi. Vavassori mi fa piacere: è un ragazzo di cui mi piace molto il modo di porsi, il modo di imparare ogni giorno e la sua umiltà. Deve mantenerla anche dopo i gol, deve lavorare ancora di più perché penso possa migliorare ancora tanto. Poi oggi mi piacerebbe anche ricordare i subentrati, come sempre. Al di là di Estevez, Gabrielloni e Cassandro, che entrano sempre bene, oggi sono molto felice per Gomis e Magnani, perché sono giocatori importanti. Hanno aspettato il loro turno, si sono allenati bene e oggi sono contento che si siano fatti trovare pronti."

Come si sfrutta adesso una sosta così lunga?

"Adesso ne abbiamo un po' bisogno. Abbiamo tirato tanto, fatto tante partite, anche la Coppa Italia. Abbiamo qualche giocatore da recuperare e, dopo la sosta, ci sarà fuori solo Strefezza. Avere più soluzioni, per me, è molto importante."