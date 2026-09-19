Le parole di Fortin e di Inzaghi dopo la partita.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
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LE PAGELLE DI PALERMO-PADOVA 2-1. La coppia Vavassori-Johnsen regala una vittoria in rimonta alla capolista
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Palermo, Inzaghi: "Vittoria importante, una grande prova di forza. Vavassori? Vi dico che ne penso"
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Palermo, Fortin: "Vincere così ci dà una spinta in più. Padova? Ritrovarli è stato emozionante"
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VIDEO, Il Palermo batte il Padova prima della sosta: gli higlights
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