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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte in rimonta al Barbera il Padova grazie a una grande prestazione collettiva, ma soprattutto alla premiata coppia Vavassori-Johnsen, autori rispettivamente di due gol e due assist. Si torna in campo il 9 ottobre per la sfida esterna contro l'Empoli.

FORTIN 7,5 Nel primo tempo salva il risultato con degli interventi di puro istinto, ma non può nulla sul gol da posizione ravvicinata di Pastina.

PIEROZZI 5 Gioca una prima frazione di gioco sottotono, senza riuscire a incidere né a garantire la consueta spinta sulla fascia. Fatica a trovare la posizione e appare poco coinvolto nella manovra, con qualche imprecisione di troppo anche nelle giocate più semplici. Non riesce a lasciare il segno e, al termine di un primo tempo al di sotto delle aspettative, viene sostituito all’intervallo anche per il giallo rimediato al 42'. CASSANDRO (dal 46') 6 quantità e qualità sulla fascia, non è decisivo da un punto di vista individuale, ma si muove in perfetta armonia con la squadra.

BANI 5Anche lui gioca una partita sottotono, apparendo spesso in ritardo nelle chiusure e nei duelli con gli avversari. Arriva quasi sempre un attimo dopo sul pallone e concede così al proprio marcatore lo spazio necessario per ricevere, girarsi e rendersi pericoloso. Non riesce a dare alla retroguardia la consueta solidità e soffre soprattutto quando gli avversari aumentano il ritmo e attaccano gli spazi. Esce a fine primo tempo per una ferita al volto. MAGNANI (dal 46') 6 ritrovato da un punto di vista atletico, gioca 45 minuti a ritmi alti e non fa sentire l'assenza di Bani.

AUGELLO 6Il Padova gli concede meno spazi, ma lui riesce ugualmente a ritagliarseli facendo da elastico tra centrocampo e attacco. Positivo l'apporto alla fase difensiva con continui raddoppi sui portatori, anche se probabilmente sul gol poteva fare qualcosa in più.

CECCARONI 5,5 In leggero ritardo atletico rispetto agli avversari, soffre quando viene attaccato in velocità e non si vede quasi mai dalla trequarti in su.

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