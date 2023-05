Palermo, a Cagliari per mantenere un posto ai playoff: il sogno può diventare realtà

Il Palermo affronterà il Cagliari all'Unipol Domus nella trentasettesima giornata di Serie B, match in programma sabato 13 maggio alle 14

"Palermo, a Cagliari per blindare i play-off". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cagliari in programma oggi 13 maggio alle 14.00 all' Unipol Domus'.

Palermo, scocca l’ora Tutino: Gennaro a Cagliari cerca prestazione scaccia critiche — Ennesimo crocevia di una stagione complicata quello in terra sarda per la squadra di Eugenio Corini. La formazione rosanero è attualmente piazzata al settimo posto del torneo cadetto e ambisce a blindare un posto playoff in vista di questo finale di regular season. Dunque, uscire con un risultato positivo dal rettangolo verde isolano, è più che fondamentale per le ambizioni di Verre e compagni. Anche senza il proprio faro in avanti, Matteo Brunori.

Una delle trasferte più complicate ed insidiose dell'intera categoria. L'ultima sconfitta del Cagliari tra le proprie mura risale addirittura ad ottobre, ancora sotto la gestione targata Fabio Liverani. Con Claudio Ranieri, attraverso un calcio più equilibrato e meno elaborato o complesso da acquisire ed eseguire, Lapadula ecompagni hanno spiccato il volo verso un buon piazzamento playoff ed a due giornate dalla fine, sognano il sorpasso sul SudTirol. Quindi, toccherà soprattutto a calciatori come Valerio Verre, Gennaro Tutino ed Edoardo Soleri ad elevare la cifra tecnica della prestazione della squadra, metterci quel giusto di mix di quantità e qualità che servirà in zona gol per fare punti nell'inespugnabile Unipol Domus.