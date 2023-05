Palermo, scocca l’ora Tutino: Gennaro a Cagliari cerca prestazione scaccia critiche

Il Palermo vola a Cagliari per la 37^ giornata di Serie B. Out Brunori per squalifica (che sarà presente all'Unipol Domus per sostenere i compagni), Corini valuta le alternative con Tutino che ha bisogno di ritrovare gol e fiducia dell'ambiente.

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

Scacciare le critiche con prestazioni all'altezza e realizzare gol pesanti in chiave playoff. Gennaro Tutino vuole ritagliarsi un finale di stagione da protagonista con il Palermo. Un'appendice che potrebbe schiarire un cielo oggi nuvoloso, dal quale raggi di sole sono emersi a intermittenza.

Il rendimento dell'attaccante napoletano è stato, fin qui, al di sotto delle aspettative. Nella sessione invernale di calciomercato, Tutino ha firmato con il club di viale del Fante dopo la prima parte di campionato disputata con il Parma. Due gol in sedici presenze con la maglia rosanero. Sprazzi di qualità affiorati in prestazioni complessivamente non in linea con il background di un profilo esperto per la Serie B. A volte inconsistente, altre poco lucido sotto porta. Estro e fantasia nelle corde di Tutino hanno di rado inficiato l'efficacia delle sue giocate.

Trovare un certo tipo di serenità da un punto di vista mentale potrebbe consentire a Gennaro di rendere al meglio in un Palermo che crede nel sogno playoff. Senza strafare, con semplicità e determinazione. La squalifica di Brunori per la partita di Cagliari apre le porte a Tutino che, dall'inizio o a partita in corso, avrà un'altra occasione per dimostrare il proprio valore. Lo sa bene Corini che difende il suo jolly offensivo anche dopo una delle peggior prestazioni contro la Spal: "Ha fatto una partita di gran qualità ed ha sbagliato sotto porta ma può capitare. Gli manca solo il gol ma quando sei sempre lì che ci vai vicino, prima o poi arriva". Giusto così perché è importante che un allenatore trasmetta fiducia ai suoi ragazzi anche nei momenti più complicati che è fisiologico vivere nell'arco di un'annata. È chiaro, però, che da Tutino ci si aspetta un salto di qualità in termini realizzativi e di concretezza.

"I tre attaccanti mi hanno fatto fare un certo tipo di ragionamenti questa settimana, valuterò il percorso e il minutaggio di ognuno di loro. Dentro la partita quando tolgo Matteo è per tenere alto quel livello lì. Li ho visti tutti molto bene, ho già deciso chi andrà in campo. Sono sicuro che chi rimarrà fuori sarà importante durante la gara", dichiara Corini alla vigilia della sfida contro il Cagliari tenendo sull'attenti Tutino, Soleri e Vido. Tre uomini, due maglie disponibili.

Le ultime due fermate della regular season. Il Palermo vola a Cagliari, poi il Brescia al "Renzo Barbera". Il sogno playoff può diventare molto di più. Un banco di prova per il futuro con testa, cuore e gambe rivolte esclusivamente al presente. È chiaro che molti dei calciatori in seno all'organico rosanero si giocano una fetta consistente di permanenza in Sicilia in questo finale di stagione. Lo stesso Tutino è chiamato a rispondere presente alle sollecitazioni di Corini, dimostrando di poter essere un giocatore importante per il Palermo che è e che verrà.