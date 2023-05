Palermo, a Cagliari senza Brunori: Corini chiede a Soleri e Tutino i gol playoff

Il capitano del Palermo è squalificato per la trasferta di Cagliari. Il tecnico Corini cerca soluzioni e vaglia le possibili alternative nel reparto più avanzato per mettere in difficoltà la squadra di Ranieri.

A Cagliari, dunque, il Palermo dovrà reinventarsi senza la propria punta di diamante. "La squalifica di Brunori? Purtroppo è un peccato. Però c’è un precedente, quindi speriamo bene", ha dichiarato Corini nel post-partita di Palermo-Spal. Il tecnico ex Brescia ha fatto allusione alla convincente vittoria ottenuta contro il Modena per cinque a due. Brunori era out per infortunio e in quell'occasione l'attacco era composto da Tutino e Soleri. Verosimilmente sarà proprio questo il tandem offensivo con il quale il Palermo si presenterà a Cagliari con la voglia di blindare il settimo posto in classifica che vale l'accesso ai playoff.