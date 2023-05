Cagliari, verso il Palermo: Nandez a parte, intervento chirurgico per Falco

Il Cagliari di Claudio Ranieri è al lavoro per preparare la partita contro il Palermo di Eugenio Corini. È iniziata nel pomeriggio di ieri la preparazione che porterà allo snodo playoff valido per la trentasettesima giornata di Serie B.

Obiettivo quarto posto per il Cagliari che a 180' minuti dal termine della regular season dista soli tre punti dal Sudtirol di Bisoli. La quarta posizione in classifica consente di saltare il primo turno degli spareggi playoff e la squadra di Ranieri proverà a scavalcare in graduatoria gli altoatesini per entrare in griglia nella miglior condizione possibile.