Il Giornale di Sicilia fa il punto sulla trasferta dei tifosi del Palermo in vista della sfida di sabato contro l’Empoli. La vendita dei biglietti per il settore ospiti partirà oggi alle 10, a circa 52 ore dal fischio d’inizio, e i sostenitori rosanero avranno a disposizione 3.100 posti al Castellani.

I tempi per organizzare la trasferta saranno particolarmente stretti: la vendita terminerà infatti domani alle 19, lasciando circa un giorno e mezzo per acquistare il biglietto. Una corsa contro il tempo che, secondo il quotidiano, non dovrebbe però frenare l’entusiasmo della piazza rosanero, con l’obiettivo di riempire il settore ospiti.

L’apertura è arrivata soltanto ieri pomeriggio, dopo l’attesa per il responso dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La vendita sarà libera, ma con modalità differenti in base alla residenza: i tifosi residenti a Palermo o in provincia dovranno essere in possesso della Fidelity Card, mentre per i residenti nelle altre zone della Sicilia e nel resto d’Italia sarà possibile acquistare il biglietto anche senza tessera.