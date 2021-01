Palermo, 13 rosanero cercano il “doppio salto”: tra i reduci della D Pelagotti il più impiegato, poi Crivello e la sorpresa Accardi

La seconda parte di stagione sarà di fondamentale importanza per il Palermo.

Palermo-Virtus Francavilla, Saraniti vuole la maglia da titolare: nelle ultime tre l’attaccante è partito dalla panchina

Nella rosa del club ci sono ben 13 calciatori che nella scorsa stagione vestivano la maglia rosanero in Serie D e che quindi sperano di poter fare il cosiddetto “doppio salto” conquistando la promozione in B. La classifica in cui si ritrova il Palermo adesso, nono a -4 dal terzo posto, non è così deficitaria come potrebbe sembrare visto che sono diversi i calciatori che provengono dai dilettanti. Ben undici giocatori hanno disputato almeno tre partite, gli unici a non scendere mai in campo sono stati Marong e Fallani. Nelle diciassette giornate di campionato disputate, scrive l’edizione odierna di “Repubblica Palermo”, è stato sempre presente Alberto Pelagotti che non ha saltato neanche un minuto.

Pelagotti: “Credo ancora nel primato, voglio la Serie A con il Palermo. Boscaglia? Un vincente”

Tra i reduci della D una piacevole sorpresa è quella legata ad Andrea Accardi che si è rivelato un vero e autentico jolly, dall’infortunio di Almici si è poi impossessato della fascia destra. Conferma a livello offensivo è arrivata da Lorenzo Lucca che in questa prima parte di torneo ha realizzato 4 reti, al pari dl neo arrivato Saraniti. Non ha invece brillato Roberto Floriano, autore fin qui di una sola rete a causa anche dei problemi legati al Coronavirus, cinque presenza anche Mario Santana che sta cercando la forma migliore. Tanta fiducia anche per un veterano quale Roberto Crivello che ha saltato solo due partite causa squalifica, nelle ultime uscite spazio anche per Lancini che ha sostituito l’acciaccato Marconi. In difesa 6 presenze anche per Manuel Peretti, a centrocampo invece ha trovato meno spazio del previsto Malaury Martin che comunque collezionato 8 apparizioni. In attacco nota di merito per Andrea Silipo che nelle sue 11 presenze non ha mai fatto gol, ma ha regalato due assist ai compagni.

Palermo, Migliaccio: “Devo tanto a Rossi, finale di Coppa Italia una delusione. Zamparini mi aveva stancato”