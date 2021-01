Palermo-Virtus Francavilla, Saraniti vuole la maglia da titolare: nelle ultime tre l’attaccante è partito dalla panchina

Andrea Saraniti si proietta alla sfida di domenica contro la Virtus Francavilla.

L’attaccante del Palermo affronterà il suo passato, con i pugliesi infatti il centravanti ha vissuto l’esperienza più prolifica sotto l’aspetto realizzativo (9 reti). Intanto ci sarà un ritorno al passato, prima di ogni cosa però servirà prendersi una maglia da titolare vista la concorrenza di Lorenzo Lucca. Nelle ultime uscite, scrive l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘, Saraniti ha trovato la maglia da titolare in una sola occasione (Bari) per partire dalla panchina contro Vibonese e Cavese.

Al momento c’è un dualismo aperto con Lucca con entrambi i giocatori che hanno messo a segno 4 reti a testa. Se l’ex Torino ha realizzato in tre occasioni da subentrato ( 2 contro la Viterbese e 1 contro il Bari), Saraniti è andato in gol invece solo quando è partito dal 1′.

«Per Saraniti, quindi, l’obiettivo è di riprendersi la scena e vivere un pomeriggio da protagonista, da ex che vuole puntare alla scalata al terzo posto in classica. Anche per rievocare quell’annata da incorniciare e provare ad eguagliare quel record di 12 reti complessive che resiste nel suo carnet come il migliore di sempre».