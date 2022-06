Padova-Palermo, verso la finale d’andata playoff Serie C: match in chiaro su RaiPlay

La gara d'andata della Finale playoff promozione di Serie C, Padova-Palermo, sarà visibile in chiaro sul canale interattivo RaiPlay

Manca sempre meno alla sfida tra Padova e Palermo, valida per l'andata dell Finale playoff di Serie C. La gara, in programma allo Stadio "Euganeo" domenica 5 giugno alle 21.00, sarà il primo atto della contesa tra la compagine biancoscudata di Massimo Oddo e la formazione rosanero guidata da SilvioBaldini. Grande attesa da parte di entrambe le tifoserie, che per l'occasione hanno già fatto registrare il tutto esaurito, ad un solo giorno dalla messa in vendita dei tagliandi.