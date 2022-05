Padova-Palermo, tifosi rosanero scatenati: settore ospiti “Euganeo” quasi sold out

Tagliandi a ruba per il settore ospiti dello Stadio "Euganeo" di Padova, in vista della Finale d'andata dei playoff Serie C, tra i biancoscudati di Massimo Oddo ed il Palermo di Silvio Baldini. Settore ospiti sold out: 2.646 i biglietti venduti

Mediagol ⚽️

A poche ore dall'avvio della vendita online dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio "Euganeo", in vista dell'andata della Finale Playoff di Serie C, Padova-Palermo, il dato aggiornato dal club patavino registra 2.646 biglietti già acquistati sui circa 3.000 messi a disposizione dei tifosi rosanero, pronti a sostenere la compagine di Silvio Baldini nel primo atto della sfida contro gli uomini di Oddo. Tuttavia dalla mappa del circuito vivaticket risulta al momento imposibile completare l'iter d'acquisto di ulteriori titoli per assistere al match tra veneti e siciliani di domenica prossima. Presumibilmente a breve verrà ufficializzato il sold out nell'area dello stadio riservata ai supporters del club di viale del Fante.

Entusiasmo alle stelle e clima di grande trepidazione in città. La tifoseria rosanero si mobilita per far sentire il proprio calore a De Rose e compagni nel match in programma in terra veneta il prosimo 5 giugno alle ore 21.00. Esaurita in un brevissimo lasso di tempo l'intera dotazione di ticket riservata al settore ospiti dell'impianto padovano: ennesima prova di straordinario attaccamento ai colori sociali da parte del popolo rosanero, in vista dell'appuntamento più importante della stagione che vale la promozione in Serie B.

Dal vertice odierno in Prefettura in corso nel capoluogo siciliano, sortirà la decisione definitiva in merito alla possibile variazione della data originariamente prevista per la gara di ritorno, ad oggi fissata per domenica 12 giugno. La concomitanza dell'evento con le elezioni amministrative di Palermo 2022, potrebbe indurre gli organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico ad optare per un rinvio del retour match tra la formazione rosanero e la compagie biancoscudata.