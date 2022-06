Padova-Palermo, entusiamo alle stelle: “Euganeo” sold out per la finale playoff

La gara tra Padova e Palermo, in programma domenica sera all'Euganeo, ha fatto registrare il tutto esaurito

Sale l'attesa per la sfida di andata della finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domenica sera alle 21:00. Dopo il sold out del settore ospiti, preso d'assalto dai tifosi rosanero nelle scorse ore, è arrivata la risposta anche da parte della tifoseria di casa: in meno di 18 ore, l'impianto sportivo, ha registrato il tutto esaurito anche per quanto riguarda i tagliandi disponibili per gli altri settori. In totale, fa sapere il club veneto tramite una nota ufficiale, sono 11.487 i biglietti venduti per il big match tra la compagine di Silvio Baldini e quella di Massimo Oddo.