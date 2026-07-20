Sono giorni di grande attesa in Italia per il nuovo CT della Nazionale. Dopo gli arrivi di Maldini e Leonardo, il punto interrogativo più grande riguarda il tecnico che guiderà la nazionale nei prossimi anni. Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane - da Conte a Pirlo - ma il nome che ha acceso più le speranze dei tifosi è stato, fin da subito, quello di Pep Guardiola.

Il tecnico ha lasciato il Manchester City dopo dieci anni alla fine di questa stagione, terminando un percorso virtuoso di dominio in patria arricchito da una Champions League. Il nome del tecnico è rimbalzato spesso tra i sogni della federazione per ricoprire il ruolo di CT, ma con poca certezza che potesse accadere realmente qualcosa di concreto. Oggi, invece, il sogno si è tramutato in pista concreta: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nel weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep a Barcellona per proporgli il ruolo di tecnico dell'Italia. I prossimi giorni saranno importanti per comprendere se la pista prenderà ancora più corpo o verrà abbandonata. Giovanni Malagò è intervenuto a Sky Sport sul tema del nuovo tecnico: "Con Maldini e Leonardo non c’è nessuno scontro, anzi, stiamo parlando per entrare nel dettaglio. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Altri nomi oltre Mancini e Pirlo? Sì, possono esserci altri nomi possibili". I prossimi giorni saranno fondamentali per il futuro della nazionale italiana, che ora sogna concretamente Pep Guardiola.

Non sai dove rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie della Serie A? Segui Mediagol.it! Sul nostro sito trovi ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie legate al massimo campionato italiano: dalle trattative di mercato alle indiscrezioni sui club, passando per probabili formazioni, risultati, classifiche, interviste, conferenze stampa e tutte le novità dai campi. Mediagol.it ti accompagna durante tutta la stagione con contenuti sempre aggiornati sulle principali protagoniste della Serie A, raccontando curiosità, retroscena e sviluppi in tempo reale. Per non perdere nulla sul calcio italiano, continua a seguire Mediagol.it.