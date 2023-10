Modena-Palermo, esodo dei tifosi rosanero. Il dato sui biglietti venduti agli ospiti

Le trasferte in Emilia-Romagna hanno regalato spesso una cornice gremita di pubblico rosanero. Dopo l'esodo a Reggio Emilia in occasione del match vinto 3-1 in casa della Reggiana, il Palermo si prepara ad affrontare il Modena al "Braglia" sulle ali dell'entusiasmo dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Venezia e SudTirol. Anche in questa occasione, la formazione di Eugenio Corini potrà contare sul caloroso apporto della tifoseria rosanero.