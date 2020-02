Mirri: “Le favole hanno bisogno di un lieto fine, passa tutto dalla promozione. Centro Sportivo e stadio? Abbiamo un piano”

Il Palermo si proietta al campionato in vista dell’ultima parte di stagione.

Martin: “Vi svelo il nostro obiettivo principale. Scontro diretto? Non l’attendiamo con ansia, ma…”

I rosanero hanno l’obbligo di conquistare la promozione in Serie C che gli permetterebbe di conseguenza di rientrare a far parte del calcio professionistico. Il presidente del club di Viale del Fante, Dario Mirri, ai microfoni del Tgr Sicilia in onda sulle frequenze Rai, si è soffermato su diversi argomenti quali la realizzazione del centro sportivo e soprattutto l’inaugurazione del museo.

Martin: “Savoia? L’importante è vincere. Io, Mauri e quella staffetta…”

“Questo è un sogno straordinario, ovviamente sogni e favole hanno bisogno di un lieto fine. Passa tutto dalla promozione, è un onere enorme che ci siamo presi. Stadio e centro sportivo? Sono tutti progetti sui quali abbiamo cominciato a lavorare fin dal primo giorno e sui quali crediamo fortemente. La Regione e il Comune sono state al nostro fianco per provare a far sì che il centro sportivo si potesse realizzare dentro il parco della Favorita, ma le norme non lo consentono. Speriamo entro il 2020 di poter avere dei campi di calcio dove bambini quindi scuole calcio del Palermo e anche la prima squadra si possano allenare. Museo? Il primo novembre del 2020 saranno 120 anni che siamo Aquile e quindi 120 anni dalla nascita del Palermo, finalmente dopo tutti questi anni avremo il museo”.

Fiorentina, Castrovilli: “Vorrei rimanere a lungo. Se ho firmato è perché credo nel progetto”