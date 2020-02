Fiorentina, Castrovilli: “Vorrei rimanere a lungo. Se ho firmato è perché credo nel progetto”

Parla Gaetano Castrovilli.

Il centrocampista della Fiorentina, tornato a Firenze dopo due anni con la Cremonese, ha fin da subito avuto un grande impatto con la serie A, collezionando 3 reti e 2 assist in 23 partite giocate. Proprio il fantasista viola, reo di aver prolungato il proprio contratto con i toscani per ben 5 anni, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere Dello Sport, spiegando la motivazione che l’ha convinto a prolungare la sua permanenza in maglia viola:

“E la voglia di ciascuno di lavorare per realizzare un sogno, ovvero giocare e fare bene per noi, per la società e per la città di Firenze. Se ho firmato è perchè credo nel programma di questa Fiorentina. Tre anni fa, quando sono arrivato qui, aggregandomi al settore giovanile, ricordo ancora che chiamai quasi subito il mio agente. Erano passati sei mesi e gli dissi che mi sarebbe piaciuto restare a lungo. Addirittura sognavo di comprarci casa“.

