Martin: “Savoia? L’importante è vincere. Io, Mauri e quella staffetta…”

“Il cammino è ancora lungo dato che mancano dieci partite, più ci avviciniamo al termine del campionato e più ogni partita diventa importante”.

Parola di Malaury Martin. Il centrocampista del Palermo è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Licata, in programma domenica pomeriggio in trasferta. Fra i temi trattati dal classe 1988 anche il duello a distanza con il Savoia. Ma non solo…

“Non guardiamo i loro impegni, la cosa importante è vincere e portare a casa i tre punti sia in trasferta che in casa. Licata? Tutte le partite insegnano qualcosa, dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre cose e proviamo a essere noi stessi. Guardiamo alle nostre prestazioni perché sappiamo di dover crescere, dobbiamo continuare a giocare con la nostra identità. Mauri? Io posso giocare con tutti i compagni che ci sono in rosa, Juan e io abbiamo lo stesso ruolo e dovendo giocare con gli Under ci sono delle scelte da fare. Sono sicuro che potremmo giocare insieme”, ha concluso.